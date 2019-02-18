Предпринимателя из Кемерова оштрафовали за вакансию «человека-секси»

СЕГОДНЯ 03:30 2019-02-18T03:30:13+03:00

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Предприниматель, разместивший объявление о поиске специалиста с необычными требованиями, вынужден будет заплатить штраф. Руководитель агентства искал сотрудника, подходящего под требования «человек-отвага», «человек-секси» и «человек-человек».

Суд признал предпринимателя виновным в том, что он предъявляет потенциальным сотрудникам требования дискриминационного характера, и назначили штраф в размере трех тысяч рублей. при этом сам мужчина себя виновным не считает

- Обвинили, что нельзя писать «уверенный в себе», ибо это дискриминирует не уверенных,- написал предприниматель в своем Instagram. - А как же «коммуникабельный» и «стрессоустойчивый», которое встречается в 9 из 10 вакансий? По поводу «человека-секси» и прочих персонажей отдельная история. Суд не принимает аргументы русского языка, а в частности правила кавычек.

Тем не менее, мужчина остался не в накладе. Предприниматель все-таки нашел специалиста, который соответствует всем предъявляемым требованиям.

Напомним, объявление о поиске специалиста в нестандартными качествами появилось на сайте объявлений о поиске работы и сотрудников в декабре 2018 года. Вскоре руководителя комнании обвинили в том, что в опубликованной вакансии размещены сведения дискриминационного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU