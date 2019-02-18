СЕГОДНЯ 03:54 2019-02-18T03:54:15+03:00

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Днем 17 февраля на кузбасской трассе «Кемерово – Юрга» случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь на 183 километре перевернулся фура.

На фотографиях, которые очевидцы разместили в социальных сетях, видно, что грузовой автомобиль не просто съехал с дороги в кювет. Прицеп перевернулся на бок, а кабина встала на дыбы. по словам очевидцев, пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692439" frameborder="0"></iframe> На кузбасской трассе перевернулась фура..Видео: vk.com, "Регион 42", Виталий Сергеев

Пользователи социальных сетей отмечают, что дорога на этом отрезке пути более-менее чистая, однако именно в этом месте припорошена снегом. При этом из-за оттепели дорожное полотно было мокрым. Так что причиной дорожно-транспортного происшествия могло стать как состояние дороги, так и то, что водитель, предположительно, уснул за рулем.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, поднять фуру пытались про помощи кранов, однако сразу это не принесло результата.

На кузбасской трассе перевернулась фура. Фото: vk.com, "Регион 42".

- В первом часу ночи там проезжал, так и лежит, - написал один из пользователей сети. – Рядом три фуры стоят, вручную разгружают его.

Напомним, это не первое ДТП, случившееся на трассе в воскресенье. Так, на автодороге "Анжеро-Судженск - Кемерово" очевидцы сняли на видео последствия столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU