2019-02-18T04:57:39+03:00
Общество

Администратор магазина подралась с вором в Новокузнецке

Женщина не дала злоумышленнику уйти с украденным
Екатерина РОМАНОВА
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Администратор магазина подралась с вором в Новокузнецке. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".Администратор магазина подралась с вором в Новокузнецке. Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн".
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В Новокузнецке администратор одного из магазинов задержала вора. Женщине пришлось вступить в схватку с мужчиной, укравшим коньяк.

В одном из новокузнецких магазинов накануне случилось ЧП. Посетитель прошелся вдоль всех прилавков, на витрине с алкоголем взял бутылку коньяка и направился к выходу. Он миновал кассы и поспешил покинуть магазин, не расплатившись. Однако сделать этого ему не удалось: женщина-администратор бросилась вдогонку.

Злоумышленник успел пройти лишь несколько метров, когда сотрудница магазина настигла его и потребовала вернуть коньяк. Тогда злоумышленник стал драться с женщиной. Прохожие помогли скрутить злоумышленника. Как сообщают очевидцы, вор умолял отпустить его и не вызывать полицию.

- Женщина смелая, конечно. Он руку посмел на нее поднять, а она, тем не менее, не отпускала, вцепилась в куртку, - пишут пользователи соцсетей. - Хорошо, что нашлись неравнодушные граждане и скрутили его.

Сотрудники полиции задержали вора и доставили в отделение, - об этом сообщает "Новокузнецк-Онлайн".

ИСТОЧНИК KP.RU

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