Мужчину в короткой юбке заметили на улице кузбасского города

СЕГОДНЯ 05:24 2019-02-18T05:26:59+03:00

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Жители Кузбасса заметили в парке в Полысаево мужчину в короткой джинсовой юбке. Странная одежда вызвала немало споров у пользователей соцсетей.

В воскресенье, 17 февраля, жительница Полысаева поделилась в социальных сетях фотографией. На ней запечатлен мужчина в капроновых колготках и короткой джинсовой юбке. «То ли проспорил, то ли дурак», - так прокомментировала снимок женщина.

К обсуждению фотографии присоединились пользователи социальной сети. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стал пол человека на фотографии. Многие заметили, что ноги у этого человека очень красивые. Следовательно, несмотря на явно мужскую куртку и ботинки, это может быть женщина. Большинство же уверенно заявляет, что на фотографии мужчина. А в юбке он потому, что проспорил кому-то или проиграл в карты. Впрочем, были и другие версии, например, что мужчине пришла повестка из военкомата или просто это сезонное обострение.

- Весна скоро! День длиннее, юбки короче! – с юмором прокомментировала фото одна из пользовательниц, Раиса Мелькова.

- Вот и до нас мода дошла, - поддержал другой комментатор, Игорь Ерофеевский.

ИСТОЧНИК KP.RU