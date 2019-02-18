Россельхозбанк запустил акцию «5 поездок в подарок»

СЕГОДНЯ 06:12 2019-02-18T06:12:39+03:00

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В Россельхозбанке началась акция для держателей кобрендинговой (совместной) банковской карты «Мир» с транспортным приложением «Тройка». В период с 15 февраля по 15 апреля 2019 года за покупки на общую сумму не менее двух тысяч рублей клиент получит в подарок 5 поездок на общественном транспорте города Москва. Стоимость поездок в размере 190 рублей зачисляется на платежное приложение карты, что эквивалентно 5 поездкам на общественном транспорте города Москва (38 рублей - стоимость 1 поездки по тарифу «Кошелек»). Для получения бесплатных билетов держатель карты должен использовать полученные денежные средства для пополнения «Кошелька» на транспортном приложении карты Мир «Россельхозбанк - Тройка» через кассы метро или автоматы по продаже билетов.

Условия акции распространяются на «Карты Мир «Россельхозбанк - Тройка» и «Карты Мир «Россельхозбанк - Тройка» Моментального выпуска», выпущенные в рамках зарплатных и розничных тарифных планов. При этом за покупки в ходе акции держатели также получают дополнительную выгоду от участия в бонусной программе РСХБ «Урожай» и в программе лояльности платежной системы «Мир».

ИСТОЧНИК KP.RU