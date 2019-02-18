Два человека пострадали в ДТП в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:14 2019-02-18T06:16:42+03:00

Кадры с места аварии появились в Сети

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В Кемерове столкнулись Nissan Sunny и Lada Vesta. В результате ДТП пострадали два человека.

Авария произошла в воскресенье в 19.30 на проспекте Химиков, напротив дома №22, рассказали в областном управлении ГИБДД.

– Водитель автомобиля Nissan Sunny двигался в сторону бульвара Строителей. При осуществлении разворота не предоставил преимущества в движении автомобилю Lada Vesta, двигающегося во встречном направлении, – рассказали в ГИБДД.

В результате столкновения пострадали оба водителя. 27-летний водитель Nissan был госпитализирован в стационар. 57-летний водитель Lada получил легкие травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692443" frameborder="0"></iframe> ДТП с пострадавшими произошло в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU