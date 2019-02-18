2019-02-18T06:16:42+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Кемерове

Кадры с места аварии появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Водитель иномарки не уступил встречной машине. Кадр: "ВКонтакте"/ Светлана АрсеноваВодитель иномарки не уступил встречной машине. Кадр: "ВКонтакте"/ Светлана Арсенова
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В Кемерове столкнулись Nissan Sunny и Lada Vesta. В результате ДТП пострадали два человека.

Авария произошла в воскресенье в 19.30 на проспекте Химиков, напротив дома №22, рассказали в областном управлении ГИБДД.

– Водитель автомобиля Nissan Sunny двигался в сторону бульвара Строителей. При осуществлении разворота не предоставил преимущества в движении автомобилю Lada Vesta, двигающегося во встречном направлении, – рассказали в ГИБДД.

В результате столкновения пострадали оба водителя. 27-летний водитель Nissan был госпитализирован в стационар. 57-летний водитель Lada получил легкие травмы.

ДТП с пострадавшими произошло в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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