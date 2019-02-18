Два человека пострадали в ДТП в Кемерове
В Кемерове столкнулись Nissan Sunny и Lada Vesta. В результате ДТП пострадали два человека.
Авария произошла в воскресенье в 19.30 на проспекте Химиков, напротив дома №22, рассказали в областном управлении ГИБДД.
– Водитель автомобиля Nissan Sunny двигался в сторону бульвара Строителей. При осуществлении разворота не предоставил преимущества в движении автомобилю Lada Vesta, двигающегося во встречном направлении, – рассказали в ГИБДД.
В результате столкновения пострадали оба водителя. 27-летний водитель Nissan был госпитализирован в стационар. 57-летний водитель Lada получил легкие травмы.
ДТП с пострадавшими произошло в Кемерове.
ИСТОЧНИК KP.RU