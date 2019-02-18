Двое пострадали: В Юрге загорелся девятиэтажный дом

СЕГОДНЯ 06:35 2019-02-18T06:49:58+03:00

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В Юрге два человека пострадали во время пожара в девятиэтажном доме. Из-за сигареты в квартире загорелся шкаф.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на проспекте Победы поступило в МЧС накануне в 23.26. На место незамедлительно выехали шесть единиц техники и 20 пожарных.

– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Через окно по автолестнице сотрудники МЧС спасли одного человека. По лестнице спасатели вывели из этой же квартире еще одного пострадавшего, – рассказали в МЧС.

Оба спасенных были госпитализированы с ожогами. В квартире сгорел шкаф. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU