В Новокузнецке газифицируют промышленные предприятия

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-18T07:59:33+03:00

В этом году переведут на газ 39 объектов

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В Новокузнецке планируют газифицировать промышленных потребителей Центрального промузла. В этом году переведут на газ 39 объектов.

После вывода из эксплуатации паропровода бывшего КМК администрация города заключила соглашение с компанией Кузбассоблгаз. В ближайшее время будет введен в строй распределительный газопровод высокого давления для газификации промышленных предприятий Промплощадки КМК.

– Совершенно очевидно, что ввод в эксплуатацию газопровода станет серьезным стимулом не только к улучшению экологической ситуации в городе, но и стимулом развития промышленного потенциала города, – отмечает первый замглавы Новокузнецка Евгений Бедарев. – Что еще более важно: ввод в эксплуатацию газопровода станет способом повышения качественного снижения негативного воздействия объектов жилищно-коммунального сектора и промышленного производства на окружающую среду, именно поэтому мы и будем продолжать дальнейшую газификацию города.

В этом году планируется газифицировать не менее 39 объектов. Все потребители Промплощадки КМК будут переведены на газ к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU