2019-02-18T09:08:49+03:00
Общество

На кузбасском разрезе нашли опасные участки ЛЭП

Приставы остановили работу на 90 суток
Кирилл ЧАЩИН
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На разрезе в Киселевске обнаружили опасные линии ЛЭПНа разрезе в Киселевске обнаружили опасные линии ЛЭПФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Киселевске на разрезе специалисты Ростехнадзора обнаружили опасные участки линии электропередач. Суд решил остановить работу участков ЛЭП на 90 суток.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, 8 февраля специалисты Ростехнадзора выявили факт нарушения требований промышленной на одном из разрезов в Киселевске.

– На опасном производственном объекте осуществлялась эксплуатация линии электропередач, один из участков которой, протяженностью в 700 метров, не предусмотрен проектной документацией, а другой участок осуществлял деятельность с многочисленными нарушениями: высоковольтная линия не обеспечена быстродействующей защитой от утечек тока на землю, что создает угрозу поражения персонала техническим электричеством, – рассказали приставы. Кроме того, возникала угроза падения опор и обрыва проводов.

Киселевский городской суд признал, что на разрезе возникла угроза жизни людей. Суд решил приостановить работу двух участков линии электропередач на 90 суток. Судебные приставы исполнили решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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