2019-02-18T09:39:36+03:00
Общество

Московских коллекторов оштрафовали за унижение жителей Кузбасса

Сумма штрафа составила 250 тысяч рублей
Кирилл ЧАЩИН
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Больше 10 человек запугали коллекторы. Фото: pixabay.comБольше 10 человек запугали коллекторы. Фото: pixabay.com
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В Кузбассе больше 10 человек пострадали от действий московских коллекторов. На жителей региона оказывали психологическое давление.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, более 10 кузбассовцев пострадали от действий московского коллекторского бюро, которые действует на территории Кузбасса. Во время проверки в 2018 году судебные приставы установили, что коллекторы оказывали на людей психологическое давление, чтобы взыскать долги, а также передавали информацию о должниках третьим лицам без их согласия.

Суд признал коллекторское бюро виновным в нарушении закона и назначил предприятию штраф в 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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