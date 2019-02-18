Московских коллекторов оштрафовали за унижение жителей Кузбасса
В Кузбассе больше 10 человек пострадали от действий московских коллекторов. На жителей региона оказывали психологическое давление.
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, более 10 кузбассовцев пострадали от действий московского коллекторского бюро, которые действует на территории Кузбасса. Во время проверки в 2018 году судебные приставы установили, что коллекторы оказывали на людей психологическое давление, чтобы взыскать долги, а также передавали информацию о должниках третьим лицам без их согласия.
Суд признал коллекторское бюро виновным в нарушении закона и назначил предприятию штраф в 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU