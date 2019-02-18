2019-02-18T10:17:37+03:00
Общество

Ради покупки алкоголя кузбассовец украл мусорный контейнер

Продать контейнер мужчина не успел, а вот свободы лишиться может
Екатерина РОМАНОВА
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Молодой житель Мариинского района так хотел выпить спиртного, что ограбил школу. Он похитил мусорный контейнер.

Сигнал о том, что неизвестные похитили мусорный контейнер с территории одной из школ Анжеро-Судженска, поступил в отдел полиции в один из майских дней 2018 года. О краже имущества стоимостью более пяти тысяч рублей сообщала сторож школы. Грабителя удалось задержать по горячим следам. Как оказалось, 22-летний житель Мариинского района нашел в Анжеро-Судженске работу, и поэтому временно жил здесь. Однажды мужчине очень захотелось устроить небольшое застолье, но финансы не позволяли сделать это. Тогда он проник на территорию школы и похитил мусорный контейнер. Злоумышленник собирался продать украденное, но не успел. Когда сотрудники полиции пришли к нему домой, контейнер все еще стоял во дворе.

Мусорный контейнер изъяли и вернули в школу. А злоумышленник в скором времени предстанет перед судом. Он может лишиться свободы на срок до двух нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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