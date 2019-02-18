2019-02-18T10:56:26+03:00
Общество

Мэр Новокузнецка раскритиковал сервис на горе Югус в Междуреченске

При этом сама трасса Сергею Кузнецову понравилась [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Кузнецов снял видео на горе Югус. Фото: кадр видео Instagram.Сергей Кузнецов снял видео на горе Югус. Фото: кадр видео Instagram.
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Глава города Новокузнецка побывал на горнолыжной базе Югус в Междуреченске. Сергею Кузнецову понравилась трасса, но сервис не вызвал особого восторга.

Видео, снятое на горе Югус, Сергей Кузнецов разместил на своей странице в Instagram. На кадрах съемки видно, как глава Новокузнецка улыбается, съезжая с горы.

Глава Новокузнецка побывал на Югусе..Видео: Instagram Сергея Кузнецова

- Есть достоинства: классная, хорошо подготовленная трасса! Недалеко от Новокузнецка! – прокомментировал видео Сергей Кузнецов. - Есть недостатки: иногороднему не сразу удается найти дорогу, не хватает навигации с въезда, отсутствие туалетов и базы для переодевания.

Но больше всего главе Новокузнецка не понравилось то, что на всей горе имеется только один ресторан, и там постоянно собираются очереди за чаем и в туалет.

- Так туристов не завлечь, - посетовал Сергей Кузнецов. - Уверен, эта гора может стать большим центром притяжения туристов со всего Кузбасса!

ИСТОЧНИК KP.RU

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