Мэр Новокузнецка раскритиковал сервис на горе Югус в Междуреченске
Глава города Новокузнецка побывал на горнолыжной базе Югус в Междуреченске. Сергею Кузнецову понравилась трасса, но сервис не вызвал особого восторга.
Видео, снятое на горе Югус, Сергей Кузнецов разместил на своей странице в Instagram. На кадрах съемки видно, как глава Новокузнецка улыбается, съезжая с горы.
Глава Новокузнецка побывал на Югусе..Видео: Instagram Сергея Кузнецова
- Есть достоинства: классная, хорошо подготовленная трасса! Недалеко от Новокузнецка! – прокомментировал видео Сергей Кузнецов. - Есть недостатки: иногороднему не сразу удается найти дорогу, не хватает навигации с въезда, отсутствие туалетов и базы для переодевания.
Но больше всего главе Новокузнецка не понравилось то, что на всей горе имеется только один ресторан, и там постоянно собираются очереди за чаем и в туалет.
- Так туристов не завлечь, - посетовал Сергей Кузнецов. - Уверен, эта гора может стать большим центром притяжения туристов со всего Кузбасса!
ИСТОЧНИК KP.RU