2019-02-18T11:37:19+03:00
Общество

Кузбасс вошел в Топ-5 сибирских регионов по качеству жизни

За год регион поднялся на две строчки
Кирилл ЧАЩИН
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За год в Кузбассе стали лучше жить. Фото: АКО.За год в Кузбассе стали лучше жить. Фото: АКО.
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Кузбасс занял четвертую строчку в рейтинге по качеству жизни среди регионов Сибири. В общероссийском рейтинге Кемеровской область находится на 54 месте.

Эксперты «РИА Рейтинг» составили рейтинг регионов по качеству жизни за 2018 год. Исследователи проанализировали 70 показателей по 11 группам: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и транспорта.

Среди регионов Сибирского федерального округа первое три места по качеству жизни занимаются: Новосибирская область, Красноярский край и Томская область. Следом идет Кемеровская область. Немного отстает от Кузбасса Хакасия. На шестом месте – Омская область, далее: Иркутская область, Алтайский край и Республика Алтай. Последнюю строку занимает Республика Тыва.

Отметим, что в общероссийском рейтинге Кузбасс занял 54-е место, поднявшись на две строчки с 2017-го года. Лидерами по качеству жизни признаны Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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