Маленькая девочка врезалась в дерево на ватрушке в новокузнецком парке

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-18T12:00:43+03:00

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В Новокузнецке из-за собственного отца пострадала маленькая девочка. Ребенок получил сотрясение головного мозга.

Накануне в Новокузнецке случилось чрезвычайное происшествие. В парке отдыха «Лесная республика» получила травмы маленькая девочка. Ребенок вместе с папой пришли покататься с горы. Для катания они выбрали место, где этого делать нельзя. Отец усадил ребенка на «ватрушку» и спустил с горы. Однако до низа ребенок не доехал: ватрушка врезалась в дерево, и девочка ударилась головой.

- Отец находился в состоянии алкогольного опьянения, он взял на себя ответственность за травму дочки 2011 года рождения, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации города Новокузнецка. – Фельдшер в парке осмотрела ребенка и предварительно диагностировала сотрясение головного мозга. Мужчина самостоятельно отвез дочь в больницу, где врачи подтвердили диагноз.

Напомним, это не первая травма во время катания в этом сезоне. Так, во время новогодних праздников в «Лесной республике» сломала спину взрослая женщина – также катаясь на ватрушке. А в Шерегеше на склоне столкнулись снегоходчик и лыжник. Последнего с открытым переломом и прочими травмами доставили в больницу. А накануне, 16 февраля, на склоне погибла туристка из Бийска. Девушка не справилась с управлением, упала и получила травму шеи и головы. Спасти туристку не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU