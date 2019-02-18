2019-02-18T12:46:10+03:00
Общество

После оттепели в Кузбасс вернутся морозы

В регионе похолодает до - 20 градусов
Кирилл ЧАЩИН
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Ночи в Кузбассе будут намного холоднее дней. Фото: pixabay.comНочи в Кузбассе будут намного холоднее дней. Фото: pixabay.com
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Жителей Кузбасса на этой недели ждет неоднозначная погода. Днем будет относительно тепло, а по ночам столбики термометра могут опускаться до - 20 градусов. Кроме того, в регионе усилится ветер.

По словам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, во вторник в большинстве районов пройдет снег и мокрый снег, местами ожидаются метели. Днем воздух прогреется до +3,-2 градусов. Ночью будет -5,-10 градусов. При прояснениях ожидается -19 градусов. Юго-западный ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.

В среду также в регионе пройдет снег и мокрый снег, а также метели. Днем будет 0,+5 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -2,-7 градусов, местами будет -17 градусов. Юго-западный ветер будет порывистым.

В четверг днем температура воздуха составит -3,+2 градуса. Ночью столбики термометра опустятся до -7,-12 градусов. В некоторых районах будет -15,-20 градусов. Юго-западный ветер будет с порывами до 12-17 метров в секунду.

В пятницу днем ожидается -1,-6 градусов. Ночью местами похолодает до -20 градусов. В среднем ночные температуры составят от -7 до -12 градусов. Ветер будет юго-западным с порывами.

На выходных днем воздух будет прогреваться до +1 градуса. Ночью будет холодать до -22 градусов.

– У нас практически каждый день будут осадки в виде снега и мокрого снега. Во вторник и в среду возможны метели из-за усиления ветра. Пятница и воскресенье будут самыми холодными днями на неделе. Самые низкие температуры в ночные часы будут по крайнему югу. Горные районы будут выхолаживаться сильнее, – отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Морозов днем пока не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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