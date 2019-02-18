2019-02-18T12:44:44+03:00
Бизнес-новости Кемерова

320 миллионов рублей Россельхозбанк направил на инвестиционные цели в Кузбассе в 2018 году

135 миллионов рублей из этой суммы было выделено сельхозпредприятиям области
Яков КРЫМСКИЙ
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Одним из приоритетных направлений кредитования АПК области является финансирование инвестиционных проектов. Кредиты предоставляются на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов, приобретение оборудования и техники, покупку животных. В 2018 году на инвестиционные цели Кемеровский филиал АО «Россельхозбанк» выдал 45 кредитов на сумму 320 миллионов рублей, из них 15 кредитов на сумму 135 миллионов рублей сельхозпредприятиям области на приобретение новой с/х техники и оборудования на условиях льготной процентной ставки до 5 процентов годовых согласно Постановлению Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 о господдержке предприятий сферы АПК.

- В текущем году Россельхозбанк продолжит эффективную поддержку аграриев Кузбасса, так как агропромышленный комплекс является стратегически важной отраслью для обеспечения продовольственной безопасности региона. На сегодняшний день в работе находятся 13 кредитных заявок на сумму порядка 67 миллионов рублей по льготной ставке не выше 5 процентов годовых, - отмечает директор Кемеровского филиала Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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