2019-02-18T12:52:01+03:00
Происшествия

Мать и дочь погибли в страшном ДТП на кузбасской трассе

Автомобиль, в котором они находились, врезался в автобус
Екатерина РОМАНОВА
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Автомобиль превратился в груду искореженного металла.Автомобиль превратился в груду искореженного металла.
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36-летняя жительница Березовского и ее 14-летняя дочь погибли накануне в страшном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на автодороге «Анжеро-Судженск - Кемерово».

Женщина и ее дочь ехали в автомобиле Opel Astra. По предварительным данным, около 12 часов дня женщина, находившаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Ей навстречу ехал рейсовый автобус с пассажирами.

Последствия смертельного ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42"

При столкновении с автобусом иномарка превратилась в груду металла, а мать и дочь погибли. Очевидцы сообщают, что в автомобиле также находилась собака, которая тоже погибла. Деблокировать автомобиль удалось лишь при помощи специальных инструментов.

Три пассажира автобуса получили различные травмы. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Очевидцы сняли на видео последствия смертельного ДТП, которое произошло утром 17 февраля в Кузбассе. При столкновении автобуса и легковушки погибли два человека и еще трое получили травмы. (подробности)

Два человека погибли в ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 12 часов дня на четвертом километре трассы «Кемерово – Анжеро-Судженск». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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