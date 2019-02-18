Мать и дочь погибли в страшном ДТП на кузбасской трассе
36-летняя жительница Березовского и ее 14-летняя дочь погибли накануне в страшном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на автодороге «Анжеро-Судженск - Кемерово».
Женщина и ее дочь ехали в автомобиле Opel Astra. По предварительным данным, около 12 часов дня женщина, находившаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Ей навстречу ехал рейсовый автобус с пассажирами.
Последствия смертельного ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42"
При столкновении с автобусом иномарка превратилась в груду металла, а мать и дочь погибли. Очевидцы сообщают, что в автомобиле также находилась собака, которая тоже погибла. Деблокировать автомобиль удалось лишь при помощи специальных инструментов.
Три пассажира автобуса получили различные травмы. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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