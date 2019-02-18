В Кузбассе создадут единую диспетчерскую службу скорой помощи

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-18T13:21:23+03:00

В Кузбассе хотят создать единый call-цент для звонков в «скорую». Фото: АКО

Это должно увеличить скорость работы медиков

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В Кузбассе создадут единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи. Сейчас над этим работает группа экспертов.

В областном департаменте здравоохранения прошло первое заседание группы по созданию единой диспетчерской службы скорой медпомощи Кузбасса. В создании единой службы участвуют чиновники департамента, специалисты фонда ОМС, Кемеровского областного информационно-аналитического центра, центра медицины катастроф и главный областной специалист скорой медицинской помощи Надежда Годлевская.

Как отметила замначальника департамента здравоохранения Елена Зеленина, по всей стране происходит централизация службы скорой помощи. Первым шагом станет создание единой областной диспетчерской, которая будет принимать и передавать вызовы, учитывая расположение и загруженность бригад.

Специалисты считают, что это положительно отразится на скорости обслуживания вызовов. Сейчас в Кузбассе работают 29 станций и отделений скорой помощи. Все они спользуют разное программное обеспечение и каналы связи. У них различаются материально-технические ресурсы

– Создание единой диспетчерской службы подразумевает единые требования, в том числе, и к техническим параметрам, – отметили в департаменте здравоохранения.

Специалисты решили, что необходимо провести анализ работы «скорой», оценить имеющиеся ресурсы и потребности, учесть географические особенности области, изучить опыт других регионов. После этого будут сформулированы предложения для бесперебойной работы единой диспетчерской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU