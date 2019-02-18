В Кузбассе браконьеры убили беременную лосиху

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-18T13:50:15+03:00

На браконьеров наткнулись во время рейда. Фото: АКО Фото: Екатерина СЕРЕДАВИНА

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В Кузбассе браконьеры застрелили беременную лосиху. Им грозит уголовное наказание.

По словам и.о. начальника областного департамента Евгений Бойко, животное убили 15 февраля на территории Шишинского обхода в Топкинском районе. Факт браконьерства был зафиксирован во время рейда.

– Добыча производилась в неустановленные сроки без соответствующего разрешения. Особая жестокость состояла в том, что убитая самка лося вынашивала двух детенышей, которые могли появиться на свет через два месяца. Именно в этот период времени самки лося и косули вынашивают потомство, — отметил Евгений Бойко

Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб животному миру Кузбасса оценивается в 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU