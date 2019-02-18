В Кузбассе браконьеры убили беременную лосиху
В Кузбассе браконьеры застрелили беременную лосиху. Им грозит уголовное наказание.
По словам и.о. начальника областного департамента Евгений Бойко, животное убили 15 февраля на территории Шишинского обхода в Топкинском районе. Факт браконьерства был зафиксирован во время рейда.
– Добыча производилась в неустановленные сроки без соответствующего разрешения. Особая жестокость состояла в том, что убитая самка лося вынашивала двух детенышей, которые могли появиться на свет через два месяца. Именно в этот период времени самки лося и косули вынашивают потомство, — отметил Евгений Бойко
Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб животному миру Кузбасса оценивается в 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU