На оживленном перекрестке Кемерова поставят новые светофоры

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-18T14:17:42+03:00

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В Кемерове начали монтировать новые светофорные объекты. Один из них будет располагаться в Ленинском районе – на пересечении улицы Волгоградской и Московского проспекта, - об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сейчас ремонтные бригады «Центра организации дорожного движения» продолжают работу по содержанию уже существующих светофорных объектов. Так, специалисты уже провели проверку 53 светофоров – отремонтировали оборудование и заменили матрицы. Кроме того, они очистили 151 электронный регулировщик от незаконных объявлений и рекламы, привели в порядок более 100 дорожных знаков и их стоек.

-Совместно с Госавтоинспекцией специалисты Центра переместили на штрафстоянку автомобили, припаркованные в зоне действия ограничительных дорожных знаков, а также транспортные средства, мешающие уборке улиц, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU