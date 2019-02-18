Сеть универсамов купила недостроенный ТЦ в Кемерове

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-18T15:48:29+03:00

Торговый центр начали строить в 2013 году. Фото: 2Гис

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Недостроенное здание на Молодежном проспекте в Кемерове продали с аукциона. Постройку купила сеть универсамов «Бегемот».

Отметим, что заброшенный недострой ранее принадлежал обанкротившемуся ООО «АКВАМАРКЕТ». Постройка состоит из незавершенного торгово-выставочного комплекса площадью 7131 квадратный метр и недостроенного административно-делового комплекса площадью 5423 квадратных метра. Находится здание в 100 метрах юго-западнее жилого дома №12а по проспекту Молодежный.

По результатам торгов, объекты незавершенного строительства были проданы ООО «Система универсамов «Бегемот» за 7 800 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU