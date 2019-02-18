Кулаком в живот: Мужчина убил пациента реабилитационного центра в Кузбассе

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-18T17:59:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В кузбасском реабилитационном центре один пациент убил другого ударом в живот. Погибший нарушил сухой закон.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, 42-летний житель Таштагола поссорился со своим 64-летним соседом в реабилитационном центре. Мужчине не понравилось, что другой пациент нарушил запрет на употребление алкоголя. Во время конфликта таштаголец ударил мужчину кулаком в живот. От этого тот упал и потерял сознания. Работники вызвали на месте врачей скорой, которые констатировали смерть мужчины.

Видимых следов удара на теле мужчины не осталась. Однако экспертиза показала, что мужчина погиб не своей смертью. Когда обвиняемого задержали, он признал свою вину. До суда его поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU