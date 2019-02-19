В новокузнецком ТРЦ посетитель напал на охранников

СЕГОДНЯ 03:20 2019-02-19T03:20:32+03:00

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В Новокузнецком торгово-развлекательном центре «Сити Молл» пьяный мужчина ругался матом и кидался с кулаками на охранников. Когда приехали правоохранители, ему внезапно стало плохо.

Инцидент произошел днем 18 февраля на первом этаже торгово-развлекательного центра. Другие посетители просили выйти пьяного мужчину, однако он их нецензурно оскорблял, сообщает Новокузнецк.ru. После того, как агрессивный посетитель упал, ему попытались помочь, однако он всех отталкивал. Когда подоспели охранники ТРЦ и попытались вывести мужчину, он стал бросаться на них с кулаками.

После нападения на охрану на место прибыли правоохранители, но забрать посетителя не смогли. Ему внезапно стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU