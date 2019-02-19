Житель Новокузнецка случайно сжег чужую иномарку

СЕГОДНЯ 03:58 2019-02-19T03:58:30+03:00

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В Новокузнецке мужчина взял покататься чужую иномарку и случайно сжег ее. Теперь ему грозит срок за угон.

Как рассказали в областном управлении МВД, 55-летний мужчина приехал в гости к знакомой и оставил возле дома свой автомобиль Ford. Ночью его разбудил брат хозяйки, сказав, что его автомобиль горит. Владелец выбежал на улице и заметил иномарку в нескольких десятков метров от дома. Водительская дверь машины была незаперта, и из-под капота вырывалось пламя. Пожар потушили сотрудники МЧС.

Во время расследования полицейские выяснили, что машину угнал 37-летний брат знакомой владельца. Выпив вместе с сестрой и ее знакомым, ночью он решил съездит в магазин и вытащил ключи из куртки потерпевшего. Из-за малого опыта вождения он спровоцировал пожар. Когда автомобиль задымился, мужчина вернулся домой, положил на место ключи и разбудил владельца.

– В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины пожара. По предварительной версии, водитель, буксуя, допустил возгорание дисков сцепления, – отметили в МВД.

В отношении мужчина было возбуждено уголовное дело за угон авто. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU