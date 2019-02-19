Агрессивного пассажира сняли с автобуса в Белове

СЕГОДНЯ 05:10 2019-02-19T05:22:19+03:00

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В Белове бойцы Росгвардии задержали агрессивного пассажира автобуса. Пьяный мужчина ругался матом и провоцировал драку.

Накануне днем вневедомственная охрана Росгвардии получила сигнал тревоги с беловского автовокзала. На месте бойцов встретила диспетчер, которая рассказала, что агрессивный пассажир междугороднего автобуса пытается сорвать рейс. Дебошир нецензурно ругался и провоцировал сотрудников вокзала и пассажиров на драку.

– Стражи правопорядка задержали буйного пассажира с признаками сильного алкогольного опьянения. Им оказался 44-летний кузбассовец, – рассказали в Росгвардии.

Оказалось, что житель Прокопьевска хотел уехать домой после работы. По пути на автовокзал он встретил приятелей, с которыми решил выпить до автобуса. Когда пьяного отказались пускать в автобус, он разозлился и решил сорвать рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU