В Киселевске загорелся жилой дом
Неизвестные устроили пожар в подъезде
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Вечером в понедельник в Киселевске загорелся двухэтажный дом. Пожар тушили восемь спасателей.
Сообщение о возгорании в двухэтажном двухподъездном доме на улице Матросова поступило в МЧС в 22:53. На место выехали две пожарные машины и восемь спасателей. Потушить пожар удалось в 23.06.
–На момент прибытий первого подразделения горел деревянный пол в подъезде на первом этаже. Эвакуация не проводилась. В результате пожара обгорел пол на площади один квадратный метр, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Предварительная причина пожара– неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU