2019-02-19T05:41:22+03:00
Происшествия

В Киселевске загорелся жилой дом

Неизвестные устроили пожар в подъезде
Кирилл ЧАЩИН
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Вечером в понедельник в Киселевске загорелся двухэтажный дом. Пожар тушили восемь спасателей.

Сообщение о возгорании в двухэтажном двухподъездном доме на улице Матросова поступило в МЧС в 22:53. На место выехали две пожарные машины и восемь спасателей. Потушить пожар удалось в 23.06.

–На момент прибытий первого подразделения горел деревянный пол в подъезде на первом этаже. Эвакуация не проводилась. В результате пожара обгорел пол на площади один квадратный метр, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Предварительная причина пожара– неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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