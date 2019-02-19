Долг по зарплате в 32 миллиона рублей выплатили кузбасским шахтерам

СЕГОДНЯ 05:58 2019-02-19T05:58:57+03:00

При этом задолженность все еще не погашена полностью

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Более 400 работников одного из угольных предприятий Кузбасса смогли вернуть задолженность по заработной плате. ООО «Ровер» задолжало им более 39 миллионов рублей с ноября 2018 по январь 2019 года.

За тем, чтобы сотрудникам угольного предприятия была выплачена заработная плата, следила Прокуратура Кемеровского района. После того, как было внесено представление директору ООО «Ровер» об устранении нарушений трудового законодательства, работникам компании была выплачена заработная плата за ноябрь и декабрь 2018 года в размере 32,7 миллиона рублей. При этом часть задолженности заработной платы за январь 2019 года находится на контроле прокуратуры Кемеровского района.

Напомним, 400 сотрудников предприятия с сентября 2018 года не получали заработную плату в полном объеме. В конце концов, когда сумма задолженности превысила 39 миллионов рублей, в дело вмешалась прокуратура.

- В отношении исполнительного директора дело об административном правонарушении за нарушения трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, возбуждено дело об административном нарушении,- сообщает пресс-служба кузбасской прокуратуры. Руководитель может быть дисквалифицирован на срок от одного до трех лет.

К слову, ранее у компании уже были случаи задержки по заработной плате. Тогда вопросом выплаты задолженности также занималась прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU