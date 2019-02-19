2019-02-19T06:46:29+03:00
Общество

Случаи гонконгского и свиного гриппа зафиксированы в Кузбассе

При этом заболеваемость ОРВИ продолжает падать
Екатерина РОМАНОВА
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Случаи гонконгского и свиного гриппа зафиксированы в Кузбассе. Фото: архив КПСлучаи гонконгского и свиного гриппа зафиксированы в Кузбассе. Фото: архив КПФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кузбассе фиксируется все меньше случаев заболевания ОРВИ. Однако среди сред заболевших почти у 86 процентов диагностирован грипп.

На прошедшей неделе в Кемеровской области было зарегистрировано 17, 2 тысячи больных острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 32,2 процента. А в сравнении с предыдущей неделей число больных уменьшилось на 1,2 тысячи человека.

Уровень заболеваемости падает, однако у почти 86 процентов заболевших был диагностирован грипп. Чаще всего это опасный гонконгский вирус (АH3N3), который опасен осложнениями на сердечно-сосудистую систему и легкие, или «свиной грипп» (АH1N1), дающий осложнения на нижние дыхательные пути. Кроме того, в Кузбассе регистрируются случаи вируса гриппа B.

ИСТОЧНИК KP.RU

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