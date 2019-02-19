«Практик-мебель»: весна еще не наступила, а цены уже тают!
Приглашаем вас в огромный мебельный гипермаркет в центре города Кемерово. Торговая площадь – 4000 квадратных метров. У нас вы найдете бренды-хиты и мебель местных производителей, все ценовые сегменты: от премиум до эконом-класса.
ТОП акций, которые действуют в феврале в мебельном центре «Практик-мебель».
Две подушки со скидкой 28%! Матрас в подарок при покупке кровати в салоне Ormatek.
В салоне Costa Bella скидка 50% на все основные модели.
Очень много мебели с большими скидками в магазине «Много мебели». Диван за 5999 рублей. Стильная стенка за 3999 рублей. Цены шокируют!
Беспроцентная рассрочка на кухни только до конца февраля в салоне «Алсо»! Первый взнос 0%.
До конца февраля скидки в салоне «Мебель тут» - до 70%! Диваны за 7999 рублей. Почти даром!
«Мир матрасов Askona» дарит покупателям скидки до 50% на товары для здорового сна и дает 90 дней на тест-драйв спального места!
И это лишь небольшая часть скидок и акций, которые действуют для вас в «Практик-мебель».
Мебельный центр работает каждый день с 10:00 до 20:00. Ждем вас в г. Кемерово, на Ленина, 90/2.
https://www.instagram.com/practik42/
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ИСТОЧНИК KP.RU