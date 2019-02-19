«Практик-мебель»: весна еще не наступила, а цены уже тают!

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-19T07:47:10+03:00

Мебель на любой вкус ждет вас в гипермаркете «Практик-Мебель»

Скидки в гипермаркете – до 70%

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Приглашаем вас в огромный мебельный гипермаркет в центре города Кемерово. Торговая площадь – 4000 квадратных метров. У нас вы найдете бренды-хиты и мебель местных производителей, все ценовые сегменты: от премиум до эконом-класса.

ТОП акций, которые действуют в феврале в мебельном центре «Практик-мебель».

Две подушки со скидкой 28%! Матрас в подарок при покупке кровати в салоне Ormatek.

В салоне Costa Bella скидка 50% на все основные модели.

Очень много мебели с большими скидками в магазине «Много мебели». Диван за 5999 рублей. Стильная стенка за 3999 рублей. Цены шокируют!

Беспроцентная рассрочка на кухни только до конца февраля в салоне «Алсо»! Первый взнос 0%.

До конца февраля скидки в салоне «Мебель тут» - до 70%! Диваны за 7999 рублей. Почти даром!

«Мир матрасов Askona» дарит покупателям скидки до 50% на товары для здорового сна и дает 90 дней на тест-драйв спального места!

И это лишь небольшая часть скидок и акций, которые действуют для вас в «Практик-мебель».

Мебельный центр работает каждый день с 10:00 до 20:00. Ждем вас в г. Кемерово, на Ленина, 90/2.

https://vk.com/praktikmebel

https://www.instagram.com/practik42/

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ИСТОЧНИК KP.RU