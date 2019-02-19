2019-02-19T07:47:10+03:00
Бизнес-новости Кемерова

«Практик-мебель»: весна еще не наступила, а цены уже тают!

Скидки в гипермаркете – до 70%
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Мебель на любой вкус ждет вас в гипермаркете «Практик-Мебель»Мебель на любой вкус ждет вас в гипермаркете «Практик-Мебель»
Изменить размер текста:

Приглашаем вас в огромный мебельный гипермаркет в центре города Кемерово. Торговая площадь – 4000 квадратных метров. У нас вы найдете бренды-хиты и мебель местных производителей, все ценовые сегменты: от премиум до эконом-класса.

ТОП акций, которые действуют в феврале в мебельном центре «Практик-мебель».

Две подушки со скидкой 28%! Матрас в подарок при покупке кровати в салоне Ormatek.

В салоне Costa Bella скидка 50% на все основные модели.

Очень много мебели с большими скидками в магазине «Много мебели». Диван за 5999 рублей. Стильная стенка за 3999 рублей. Цены шокируют!

Беспроцентная рассрочка на кухни только до конца февраля в салоне «Алсо»! Первый взнос 0%.

До конца февраля скидки в салоне «Мебель тут» - до 70%! Диваны за 7999 рублей. Почти даром!

«Мир матрасов Askona» дарит покупателям скидки до 50% на товары для здорового сна и дает 90 дней на тест-драйв спального места!

И это лишь небольшая часть скидок и акций, которые действуют для вас в «Практик-мебель».

Мебельный центр работает каждый день с 10:00 до 20:00. Ждем вас в г. Кемерово, на Ленина, 90/2.

https://vk.com/praktikmebel

https://www.instagram.com/practik42/

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После гибели машиниста приостановлена работа кузбасской шахты
На перекрестке в Кемерове столкнулись три иномарки
На маленького ребенка упал сугроб с крыши в Междуреченске
Случаи гонконгского и свиного гриппа зафиксированы в Кузбассе
Долг по зарплате в 32 миллиона рублей выплатили кузбасским шахтерам
В Киселевске загорелся жилой дом
Агрессивного пассажира сняли с автобуса в Белове
В Кемерове поймали двух мужчин с ружьями
Житель Новокузнецка случайно сжег чужую иномарку
В новокузнецком ТРЦ посетитель напал на охранников
Кулаком в живот: Мужчина убил пациента реабилитационного центра в Кузбассе
Сеть универсамов купила недостроенный ТЦ в Кемерове
На оживленном перекрестке Кемерова поставят новые светофоры
В Кузбассе браконьеры убили беременную лосиху
В Кузбассе создадут единую диспетчерскую службу скорой помощи
Мать и дочь погибли в страшном ДТП на кузбасской трассе
320 миллионов рублей Россельхозбанк направил на инвестиционные цели в Кузбассе в 2018 году
После оттепели в Кузбасс вернутся морозы
Маленькая девочка врезалась в дерево на ватрушке в новокузнецком парке
Кузбасс вошел в Топ-5 сибирских регионов по качеству жизни
Мэр Новокузнецка раскритиковал сервис на горе Югус в Междуреченске
В Кузбассе осудят директора турфирмы за обман клиентов
Ради покупки алкоголя кузбассовец украл мусорный контейнер