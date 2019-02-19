2019-02-19T08:39:29+03:00
Происшествия

На перекрестке в Кемерове столкнулись три иномарки

На месте собирается пробка из-за тройного ДТП
Ирина АВТУШКО
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По предварительными данным, никто не пострадалПо предварительными данным, никто не пострадалФото: Ирина АВТУШКО
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В Кемерове на проспекте Октябрьском столкнулись три иномарки. Из-за аварии проезд затруднен.

Во вторник днем, около 12.00 часов, в Кемерове произошла авария с участием трех машин. ДТП случилось на перекрестке проспекта Октябрьский и Центрального проезда. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.

Авария осложнила движение транспорта в сторону центра города. На данный момент скорость на данном участке составляет семь километров в час. По словам очевидцев, за рулем одного из автомобилей находилась девушка.

Тройное ДТП в Кемерове.Ирина АВТУШКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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