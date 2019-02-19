После гибели машиниста приостановлена работа кузбасской шахты

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-19T08:29:47+03:00

Выемка в лаве приостановлена на три месяца

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В Кузбассе судебные приставы по Ленинску-Кузнецкому, Полысаеву и Ленинск-Кузнецкому району приостановили работу шахты. Некоторое время назад здесь произошел выброс метана, и вывалившейся породой был смертельно травмирован машинист горно-выемочных машин.

После ЧП на шахте инспектор Ленинского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора провел проверку соблюдения требований промышленной безопасности. Оказалось, что расследование причин несчастного случая, который произошел 8 февраля нынешнего года, не проводилось. Более того, не были установлены причины ЧП и не определены лица, которые допустили нарушения требований. А после ЧП не были разработаны мероприятия по предотвращению подобных несчастных случаев.

- Судом установлено, что у юридического лица имелась возможность соблюдения правил безопасности, но не были предприняты все меры по их соблюдению, - отмечает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Решением суда на 90 суток приостановлена выемка угля в лаве – такое наказание понесет общество с ограниченной ответственностью за нарушение требований промышленной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU