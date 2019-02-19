2019-02-19T08:29:47+03:00
Происшествия

После гибели машиниста приостановлена работа кузбасской шахты

Выемка в лаве приостановлена на три месяца
Екатерина РОМАНОВА
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После гибели машиниста приостановлена работа кузбасской шахты. Фото: архив КППосле гибели машиниста приостановлена работа кузбасской шахты. Фото: архив КПФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кузбассе судебные приставы по Ленинску-Кузнецкому, Полысаеву и Ленинск-Кузнецкому району приостановили работу шахты. Некоторое время назад здесь произошел выброс метана, и вывалившейся породой был смертельно травмирован машинист горно-выемочных машин.

После ЧП на шахте инспектор Ленинского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора провел проверку соблюдения требований промышленной безопасности. Оказалось, что расследование причин несчастного случая, который произошел 8 февраля нынешнего года, не проводилось. Более того, не были установлены причины ЧП и не определены лица, которые допустили нарушения требований. А после ЧП не были разработаны мероприятия по предотвращению подобных несчастных случаев.

- Судом установлено, что у юридического лица имелась возможность соблюдения правил безопасности, но не были предприняты все меры по их соблюдению, - отмечает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Решением суда на 90 суток приостановлена выемка угля в лаве – такое наказание понесет общество с ограниченной ответственностью за нарушение требований промышленной безопасности.

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Известно, что на глубине 350 метров произошло обрушение породы.190 человек смогли самостоятельно подняться на поверхность, четверых горняков завалило. Один из них получил смертельные травмы и скончался на месте. (подробности)

Сергей Цивилев о ЧП на угольных предприятиях: «Мы поможем родственникам погибших горняков»

Губернатор Сергей Цивилев прокомментировал происшествия, которые произошли на угольных предприятиях Кузбасса утром 8 февраля. Власти региона помогут родственникам погибших горняков. - Два серьезных происшествия произошло сегодня. Одно в Междуреченске на разрезе «Распадский», второе – в Беловском районе на шахте имени Тихова. К сожалению, есть жертвы, - сказал губернатор. (подробности)

Семье погибшего на шахте имени Тихова горняка выплатят более трех миллионов рублей

– Помимо необходимой материальной помощи в виде выплат должны быть закрыты все кредиты, ипотека, в том числе и у родителей погибшего, если имеются, — добавил Сергей Цивилев. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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