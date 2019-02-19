2019-02-19T09:04:39+03:00
Общество

Сергей Цивилев позавтракал в новокузнецкой школе №43

Губернатор совершил объезд города
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев позавтракал в новокузнецкой школе №43. Фото: пресс-служба АКО.Сергей Цивилев позавтракал в новокузнецкой школе №43. Фото: пресс-служба АКО.
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19 февраля Сергей Цивилев проводит рабочий день в Новокузнецке. Губернатор совершил объезд города. Начался же этот день с визита в школу №43 в Куйбышевском районе.

Рабочий день Сергей Цивилева в Новокузнецке начался с визита в школу №43, что в Куйбышевском районе. Здесь губернатора пригласили в школьную столовую, где завтракали ученики начальной школы. Сергей Цивилев присоединился к трапезе и остался доволен качеством еды. А после завтрака заметил, что в столовой необходимо заменить мебель. Кроме того, глава региона отметил, что нужно отремонтировать спортзал и включить школу в программу капитальных ремонтов на 2020 год.

Сергей Цивилев остался доволен вкусным завтраком. Фото: пресс-служба АКО.

Сергей Цивилев остался доволен вкусным завтраком. Фото: пресс-служба АКО.

К слову, это не первый визит губернатора в школу №43. В конце июня 2018 года он уже побывал здесь вместе с главой города Сергеем Кузнецовым. Тогда Цивилев распорядился выделить восемь миллионов рублей на замену всех окон. И сегодня, вновь придя в школу №43, отметил, что все окна в школе новые. Сама же школа, действительно, нуждается в ремонте. Здание было построено в 1963 году, и здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. При этом образовательное учреждение имеет достойную репутацию в городе, участвует в различных конкурсах, имеет грантовую поддержку.

За все время существования в здании не проводился капитальный ремонт. Фото: пресс-служба АКО.

За все время существования в здании не проводился капитальный ремонт. Фото: пресс-служба АКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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