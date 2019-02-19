2019-02-19T09:42:20+03:00
Происшествия

Под тяжестью снега в кемеровском детсаду рухнула беседка

По счастливой случайности никто не пострадал
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Под тяжестью снега в кемеровской детсаду рухнула беседка. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Под тяжестью снега в кемеровской детсаду рухнула беседка. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
Изменить размер текста:

Накануне в одном из детских садов Кемерова случилось чрезвычайное происшествие. Здесь рухнула крыша беседки. Предположительно – из-за снега, который скопился на крыше.

Фотографии с места чрезвычайного происшествия, которое случилось в детском саду №241 города Кемерова, в социальных сетях разместили очевидцы. На снимках видно, беседка буквально сложилась пополам. причем на крыше до сих пор лежит немало снега.

Очевидцы сообщают, что сначала раздался громкий треск, а потом рухнула крыша беседки. И лишь по счастливой случайности в это время никого из детей не было на территории сада.

Многочисленные пользователи социальных сетей уверены, что беседка рухнула из-за некачественных материалов и из-за несвоевременной уборки снега. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Потерявший память кемеровчанин пытается найти своих родственников
В Кузбассе будут ткать специальное полотно для строительства дорог
В Кузбассе двое подростков угнали машину
«Наша служба везде пригодится!»: Кузбасские полицейские записали рэп
Пенсионерка-рецидивистка вскрыла отмычкой квартиру в Кемерове
Сколько мусора оставляют кузбассовцы: В регионе проведут замеры
В Прокопьевском районе задержали троих заготовителей конопли
Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Кемерове
Обрушилась крыша беседки в детсаду: в администрации Кемерова прокомментировали ЧП
В Кузбассе вора поймали по следам на снегу
Сергей Цивилев позавтракал в новокузнецкой школе №43
После гибели машиниста приостановлена работа кузбасской шахты
На перекрестке в Кемерове столкнулись три иномарки
«Практик-мебель»: весна еще не наступила, а цены уже тают!
На маленького ребенка упал сугроб с крыши в Междуреченске