Под тяжестью снега в кемеровском детсаду рухнула беседка
Накануне в одном из детских садов Кемерова случилось чрезвычайное происшествие. Здесь рухнула крыша беседки. Предположительно – из-за снега, который скопился на крыше.
Фотографии с места чрезвычайного происшествия, которое случилось в детском саду №241 города Кемерова, в социальных сетях разместили очевидцы. На снимках видно, беседка буквально сложилась пополам. причем на крыше до сих пор лежит немало снега.
Очевидцы сообщают, что сначала раздался громкий треск, а потом рухнула крыша беседки. И лишь по счастливой случайности в это время никого из детей не было на территории сада.
Многочисленные пользователи социальных сетей уверены, что беседка рухнула из-за некачественных материалов и из-за несвоевременной уборки снега. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU