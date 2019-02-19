Под тяжестью снега в кемеровском детсаду рухнула беседка

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-19T09:42:20+03:00

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Накануне в одном из детских садов Кемерова случилось чрезвычайное происшествие. Здесь рухнула крыша беседки. Предположительно – из-за снега, который скопился на крыше.

Фотографии с места чрезвычайного происшествия, которое случилось в детском саду №241 города Кемерова, в социальных сетях разместили очевидцы. На снимках видно, беседка буквально сложилась пополам. причем на крыше до сих пор лежит немало снега.

Очевидцы сообщают, что сначала раздался громкий треск, а потом рухнула крыша беседки. И лишь по счастливой случайности в это время никого из детей не было на территории сада.

Многочисленные пользователи социальных сетей уверены, что беседка рухнула из-за некачественных материалов и из-за несвоевременной уборки снега. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU