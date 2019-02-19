2019-02-19T09:35:32+03:00
Общество

В Кузбассе вора поймали по следам на снегу

Мужчина ограбил магазин
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе вора поймали по следам на снегу. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.В Кузбассе вора поймали по следам на снегу. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Прокопьевском районе полицейские задержали вора, который ограбил местный магазин. Злоумышленника вычислили по следам на снегу.

О краже сотрудникам правопорядка рассказала владелица торговой точки. По словам женщины, в ночное время неизвестный проник в помещение, вырвав оконную решетку и разбив стекло. Он похитил алкоголь, кофе и сладости на сумму более 5 000 рублей.

Приехав по указанному адресу, полицейские осмотрели помещение и прилегающую территорию. На ней они обнаружили на снегу след от мужских ботинок, предположительно, оставленный злоумышленник.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Протектор принадлежащей ему обуви совпал с рисунком следа, который был изъят с места преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Установлено, что кражу мужчина совершил в состоянии опьянения. Похищенные продукты и алкоголь он спрятал в сугробе рядом с домом. Их изъяли и вернули владелице магазина. Кстати, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за хищение, причем, товаров из того же магазина.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимально предусмотренное наказание по ней – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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