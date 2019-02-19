2019-02-19T09:53:52+03:00
Происшествия

Обрушилась крыша беседки в детсаду: в администрации Кемерова прокомментировали ЧП

Специалисты устанавливают причины обрушения
Екатерина РОМАНОВА
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Обрушилась крыша беседки в детсаду: в администрации Кемерова прокомментировали ЧП. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Обрушилась крыша беседки в детсаду: в администрации Кемерова прокомментировали ЧП. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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В детском саду №241 работает комиссия, которая расследует причины обрушения крыши беседки на детской площадки. Ситуацию прокомментировали в управлении ГО и ЧС.

Накануне в кемеровском детском саду № 241 комбинированного типа, произошло чрезвычайное происшествие. Здесь около 13:50 обрушилась крыша беседки. Причины случившегося сейчас устанавливает специальная комиссия

- Обрушение теневого навеса произошло в 13:50, пострадавших нет, - сообщил заместитель начальника управления по делам Го и ЧС города Кемерово Вячеслав Крутиков. - Создана комиссия по выявлению причин и обстоятельств данного навеса. В настоящее время в детском саду работает специально созданная комиссия

Напомним, в момент обрушения детей не было на площадке, поэтому никто не пострадал. А многочисленные пользователи социальных сетей, обсуждая попавшие в интернет фотографии с обрушившейся крышей детсада, выдвигают свои версии случившегося. Среди них – недостаточная уборка территории, некачественные материалы, которые использовались при строительстве беседки. Тем не менее, причину обрушения крыши беседки предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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