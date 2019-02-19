2019-02-19T10:37:09+03:00
Происшествия

Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Кемерове

Девочка переходила дорогу по переходу возле школы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Кемерове. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Кемерове. Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово".
Изменить размер текста:

В Кемерове на пешеходном переходе, который расположен возле школы, под колеса иномарки попала девочка. Ребенка доставили в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Во вторник, 19 февраля, в Кемерове на пешеходном переходе возле школы №80 случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала школьница. Как рассказали в отделе пропаганды кемеровской Госавтоинспекции, девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, не нарушая правил. В это же время по проезжей части двигался автомобиль Fiat Doblo. Водитель, как того велят правила, снизил скорость перед пешеходным переходом. Однако ребенка он не заметил, поэтому произвел наезд на девочку.

- Ребенка доставили в больницу для уточнения диагноза, - сообщили в отделе пропаганды. – Девочка жаловалась на боль в ноге. К счастью, ребенок не получил иных серьезных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о необходимости быть более внимательными на пешеходных переходах, особенно расположенных возле детских учреждений. Пешеходы, в свою очередь, прежде, чем переходить дорогу, должны убедиться, что водители заметили их и остановились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Потерявший память кемеровчанин пытается найти своих родственников
В Кузбассе будут ткать специальное полотно для строительства дорог
В Кузбассе двое подростков угнали машину
«Наша служба везде пригодится!»: Кузбасские полицейские записали рэп
Пенсионерка-рецидивистка вскрыла отмычкой квартиру в Кемерове
Сколько мусора оставляют кузбассовцы: В регионе проведут замеры
В Прокопьевском районе задержали троих заготовителей конопли
Обрушилась крыша беседки в детсаду: в администрации Кемерова прокомментировали ЧП
В Кузбассе вора поймали по следам на снегу
Под тяжестью снега в кемеровском детсаду рухнула беседка
Сергей Цивилев позавтракал в новокузнецкой школе №43
После гибели машиниста приостановлена работа кузбасской шахты
На перекрестке в Кемерове столкнулись три иномарки
«Практик-мебель»: весна еще не наступила, а цены уже тают!
На маленького ребенка упал сугроб с крыши в Междуреченске