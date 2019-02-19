Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-19T10:37:09+03:00

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В Кемерове на пешеходном переходе, который расположен возле школы, под колеса иномарки попала девочка. Ребенка доставили в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Во вторник, 19 февраля, в Кемерове на пешеходном переходе возле школы №80 случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала школьница. Как рассказали в отделе пропаганды кемеровской Госавтоинспекции, девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, не нарушая правил. В это же время по проезжей части двигался автомобиль Fiat Doblo. Водитель, как того велят правила, снизил скорость перед пешеходным переходом. Однако ребенка он не заметил, поэтому произвел наезд на девочку.

- Ребенка доставили в больницу для уточнения диагноза, - сообщили в отделе пропаганды. – Девочка жаловалась на боль в ноге. К счастью, ребенок не получил иных серьезных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о необходимости быть более внимательными на пешеходных переходах, особенно расположенных возле детских учреждений. Пешеходы, в свою очередь, прежде, чем переходить дорогу, должны убедиться, что водители заметили их и остановились.

ИСТОЧНИК KP.RU