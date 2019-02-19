2019-02-19T10:43:21+03:00
Общество

В Прокопьевском районе задержали троих заготовителей конопли

Против них возбуждено уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевском районе задержали троих заготовителей конопли. Фото: Архив КП.В Прокопьевском районе задержали троих заготовителей конопли. Фото: Архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Прокопьевском районе трое мужчин заготавливали коноплю. Информация о том, что в поле орудуют неизвестные и собирают наркотикосодержащее растение, поступила сотрудникам полиции.

В ходе проверки информации в районе села Михайловка был задержан автомобиль ВАЗ-2112. в салоне находился водители и двое пассажиров, которые перевозили объемные пакеты с растением, имевшим специфический запах.

Подозреваемых доставили в отдел полиции. Задержанными оказались ранее судимые наркозависимые жители поселка Краснобродский. По их словам, мужчины специально приехали в Прокопьевский район для сбора конопли.

- Изъятое у них растительное вещество было направлено на исследование, в ходе которого было установлено , что в пакетах находилась марихуана общей массой около 800 граммов, - сообщил подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас в отношении каждого из подозреваемых возбуждены уголовные дела за хранение и перевозку наркотиков. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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