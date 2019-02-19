Сколько мусора оставляют кузбассовцы: В регионе проведут замеры

СЕГОДНЯ 11:16 2019-02-19T11:16:00+03:00

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В Кузбассе хотят замерить, сколько жители региона накапливают твердых бытовых отходов. Это нужно для уточнения прежних нормативов и установке новых по дополнительным категориям.

Об этом рассказал председатель РЭК Дмитрий Малюта. В последнее время от жителей поступило более двух с половиной жалоб на после начала работы оператора «Юг». Половин жалоб касается вывоза мусора. Поэтому было решено провести замеры по проблемным категориям и категориям отходов, которые не вошли в предложения по замерам нормативов.

– Это сложный вопрос большой социальной значимости, поэтому работа в этом направлении требует особой тщательности, — отметил Дмитрий Малюта.

Замеры будут проводиться в Новокузнецке, Киселевске, Мысках, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Юрге, Белове, а также Таштагольском, Новокузнецком, Промышленновском районах. Мероприятия будут проводиться РЭК совместно с региональными операторами. Начнутся они с 1 апреля.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов будут определяться на основании замеров, которые будут проходить в течение семи дней подряд в сезон.

–Надеемся, что после корректировки существующих нормативов накопления многие проблемы во взаимоотношениях региональных операторов и граждан снимутся, — заключил председатель РЭК

ИСТОЧНИК KP.RU