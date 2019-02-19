2019-02-19T11:16:44+03:00
Общество

Пенсионерка-рецидивистка вскрыла отмычкой квартиру в Кемерове

Кражами она промышляет не в первый раз
Ирина АВТУШКО
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Пенсионерка-рецидивистка вскрыла отмычкой квартиру в Кемерове.Пенсионерка-рецидивистка вскрыла отмычкой квартиру в Кемерове.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Кемерове пожилая женщина обворовала одну из квартир. В помещение пенсионерка проникла при помощи отмычки.

О произошедшем полицейским рассказала 39-летняя хозяйка квартиры по словам потерпевшей, из помещения был похищен рюкзак, в котором находились банковские карты, телефон, ключи от автомобиля и деньги. Общая сумма ущерба составила около 50 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена. Ею оказалась 64-летняя местная жительница, которая уже была неоднократно судима за подобные преступления.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в подъезд пенсионерка вошла вместе с одним из жильцов, а затем с помощью отмычки вскрыла дверь в одном из «карманов». После этого злоумышленница проникла в квартиру и похитила из прихожей рюкзак. Наличные деньги она успела потратить, а остальное имущество спрятала в подвале соседнего дома. Его сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража», решается вопрос о заключении ее под стражу на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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