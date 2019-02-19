«Наша служба везде пригодится!»: Кузбасские полицейские записали рэп
Кузбасские полицейские сняли видеоклип-приглашение на работу в органах МВД. Примечательно, что вся важная информация зачитана в стиле рэпа под ритмичную мелодию.
«Мы тебя ждем в полиции!» - с таких слов начинается видеоклип, сняты сотрудниками кузбасской полиции. Здесь говорится обо всем: о сложности и важности работы для общества, а также о достойной зарплате, дружном коллективе и почти двухмесячном отпуске. Ритмичный рэп наверняка привлечет внимание молодых людей, готовых служить обществу и бороться за порядок и справедливость, а на все волнующие вопросы можно получить ответы во время прямой линии.
«Наша служба везде пригодится!»: Кузбасские полицейские записали рэп..Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.
- 21 февраля с 15:00 до 17:00 в ГУ МВД России по Кемеровской области пройдет прямая линия по вопросам трудоустройства в органы внутренних дел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Специалистам Главного управления можно задать вопросы о том, какие требования предъявляются к кандидатам на службу, какие льготы предусмотрены для сотрудников полиции, а также ответят на другие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МВД России.
Задать вопросы можно 21 февраля 2019 года с 15:00 до 17:00 по телефону: 8-(3842)-32-73-72. Кроме того, оставить свои вопросы можно в группе «Полиция Кузбасса» в социальной сети «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU