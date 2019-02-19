2019-02-19T11:33:36+03:00
Общество

«Наша служба везде пригодится!»: Кузбасские полицейские записали рэп

За несколько секунд они рассказали о достоинствах и сложностях работы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские полицейские записали рэп. Фото: кадр видео ГУ МВД России по Кеме6ровской области.Кузбасские полицейские записали рэп. Фото: кадр видео ГУ МВД России по Кеме6ровской области.
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Кузбасские полицейские сняли видеоклип-приглашение на работу в органах МВД. Примечательно, что вся важная информация зачитана в стиле рэпа под ритмичную мелодию.

«Мы тебя ждем в полиции!» - с таких слов начинается видеоклип, сняты сотрудниками кузбасской полиции. Здесь говорится обо всем: о сложности и важности работы для общества, а также о достойной зарплате, дружном коллективе и почти двухмесячном отпуске. Ритмичный рэп наверняка привлечет внимание молодых людей, готовых служить обществу и бороться за порядок и справедливость, а на все волнующие вопросы можно получить ответы во время прямой линии.

«Наша служба везде пригодится!»: Кузбасские полицейские записали рэп..Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

- 21 февраля с 15:00 до 17:00 в ГУ МВД России по Кемеровской области пройдет прямая линия по вопросам трудоустройства в органы внутренних дел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Специалистам Главного управления можно задать вопросы о том, какие требования предъявляются к кандидатам на службу, какие льготы предусмотрены для сотрудников полиции, а также ответят на другие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МВД России.

Задать вопросы можно 21 февраля 2019 года с 15:00 до 17:00 по телефону: 8-(3842)-32-73-72. Кроме того, оставить свои вопросы можно в группе «Полиция Кузбасса» в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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