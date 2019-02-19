В Кузбассе двое подростков угнали машину

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-19T11:52:48+03:00

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Двое кузбасских подростков угнали машину знакомой, чтобы покататься. Теперь им грозит уголовное наказание.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, в сентябре 2018 года подростки 14 и 16 лет из Кемеровского района договорились угнать у знакомой автомобиль, чтобы покататься. Они знали, что женщину не закрывает автомобиль, а ключи хранит в салоне.

– Они откатили транспортное средство к дороге, после чего завели. Покатавшись, обвиняемые оставили машину на обочине одной из автодорог. Владелица, обнаружив пропажу автомобиля, обратилась в правоохранительные органы, – рассказали в Следкоме.

Чтобы снять с себя подозрения, школьники рассказали женщине, что видели ее машину на обочине. Во время беседы с полицейскими молодые люди признались в угоне. Подростки стали фигурантами уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU