СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-19T12:08:18+03:00

В Кузбассе будут ткать специальное полотно для строительства дорог. Фото: пресс-служба АКО.

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В Кемерове запущена новая линия по производству тканого полотна для строительства дорог. Производство запустили на базе кузбасского предприятия легкой промышленности «Полимердор».

Производство посетили представители областного департамента промышленности. Они осмотрели действующие цеха, где смонтирована производственная линия по изготовлению полипропиленовых нитей производительностью 400 килограммов в час. Сейчас подготовлена первая партия полипропиленовых нитей, которые станут основой для тканого полотна. Во втором квартале текущего года предприятие планирует расширить производство и начать выпуск тканого геотекстиля из полипропиленовых нитей шириной 5,8 метра. Размер инвестиций составит 25 миллионов рублей. Дополнительно будет создано 30 новых рабочих мест.

По словам начальника департамента промышленности Кемеровской области Леонида Старосвета, геосинтетический материал применяется в дорожном строительстве для стабилизации грунта, армирования основания и полотна, при строительстве аэропортов, а также при строительстве газопроводов в нефтегазовой отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU