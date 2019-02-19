Потерявший память кемеровчанин пытается найти своих родственников

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-19T12:11:12+03:00

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Мужчина, перенесший инсульт, потерявший речь и частично память, пытается найти своих родственников. Родился он в Кемерове в 1958 году, а с 2001 года живет в Кемерове.

С просьбой помочь отыскать родственников Сальникова Александра Сергеевича обратились к кузбассовцам жители Воронежской области. Они разместили сообщение в местных социальных сетях в надежде на то, что кто-то откликнется. Около двух месяцев назад мужчина попал в больницу села воронцовка Павловского района Воронежской области: его нашли лежащим на улице, а позже врачи диагностировали инсульт. После инсульта мужчина частично потерял память, с трудом говорит, однако не теряет бодрости духа.

- У Александра Сальникова при себе был паспорт, выданный в 2018 году. Прописан он с 2001 года в Преображенке, а местом рождения указан город Кемерово, - рассказала замдиректора КУВО УСЗН Павловского района Елена Чиркова. – Мы его сейчас оформляем в дом-интернат, но все-таки хотелось бы найти родственников. Возможно, кто-то ждет его, ищет. По его словам, в Кемерове у него остались жена и ребенок.

Если вы узнали мужчину или знаете, как связаться с его родными, сообщите об этом Елене Александровне Чирковой по телефону +7-920-461-1125.

ИСТОЧНИК KP.RU