Кузбассовец подбил подростка на взлом и кражу

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-19T13:00:29+03:00

За это мужчина обещал подростку деньги, но не заплатил

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В Промышленновском районе ранее судимый 24-летний местный житель подговорил знакомого подростка на кражу. За помощь он обещал 16-летнему подельнику деньги.

Как рассказали в СУ СК России по Кемеровской области, преступление произошло в апреле 2018 года. Ранее уже судимый 24-летний мужчина решил украсть из дома местной жительницы металлические изделия. Он уговорил знакомого подростка помочь ему, пообещав разделить выручку поровну. Незаконно проникнув в жилище, злоумышленники сняли чугунную плиту с печи отопления и вынесли из бани несколько листов железа. Затем они погрузили похищенное в тележку и перевезли в заброшенный дом. Впоследствии обвиняемый сдал чужое имущество в пункт приема металлолома, но доходом с подростком не поделился.

Сотрудников полиции вызвали хозяева, обнаружившие пропажу. Подозреваемых задержали по горячим следам. При этом, 24-летний мужчина, будучи под следствием, совершил еще одну кражу – похитил из хозяйственной постройки одного из домов строительный инструмент.

Суд назначил наказание соучастникам в зависимости от роли каждого в совершенном преступлении6 мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, подростку – год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU