Кузбассовец раскритиковал чужую прическу и получил ножом в живот
В Анжеро-Судженске молодой мужчина раскритиковал незнакомца за прическу. За нанесенное оскорбление тот ударил его ножом.
Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в августе прошлого года. звонившая девушка рассказала, что ее 23-летнего знакомого ранили. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Как в дальнейшем установили следователи, злоумышленник, носивший длинные волосы до плеч, вечером вышел за алкоголем в магазин. На крыльце торговой точки он встретил молодых людей, которые грубо высказались о его прическе. В ходе конфликта обвиняемый достал складной нож и ударил им одного из обидчиков в живот. После случившегося молодой человек попытался скрыться, но друзья потерпевшего не дали этого сделать до приезда полиции.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении подозреваемого окончено, материалы переданы в суд. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU