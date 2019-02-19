Кузбассовец раскритиковал чужую прическу и получил ножом в живот

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-19T14:05:42+03:00

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В Анжеро-Судженске молодой мужчина раскритиковал незнакомца за прическу. За нанесенное оскорбление тот ударил его ножом.

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в августе прошлого года. звонившая девушка рассказала, что ее 23-летнего знакомого ранили. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Как в дальнейшем установили следователи, злоумышленник, носивший длинные волосы до плеч, вечером вышел за алкоголем в магазин. На крыльце торговой точки он встретил молодых людей, которые грубо высказались о его прическе. В ходе конфликта обвиняемый достал складной нож и ударил им одного из обидчиков в живот. После случившегося молодой человек попытался скрыться, но друзья потерпевшего не дали этого сделать до приезда полиции.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении подозреваемого окончено, материалы переданы в суд. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU