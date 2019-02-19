В Кузбассе маршрутчик сломал ребенку нос: проверка слуха

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-19T14:52:54+03:00

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Жительница Ленинска-Кузнецкого пожаловалась на то, что из-за водителя маршрутки ее пятилетний ребенок сломал нос. Пост с таким сообщение женщина опубликовала в социальных сетях, а вот общаться с сотрудниками полиции отказалась.

Настоящий скандал разразился в социальных сетях после того, как жительница Ленинска-Кузнецкого опубликовала гневный пост. Женщина заявила, что водитель маршрутки №11 выбросил ее с двумя детьми из автобуса за то, что она отказалась оплачивать проезд маленьких пассажиров. Она написала, что ее пятилетний сын при падении сломал нос.

- Ехала в маршрутном такси номер 11 гос номер 501 белого цвета с двумя детьми, и кондуктор сказал, что я должна платить за двоих, но я отказалась, так как им два года и пять лет, имеют право, - написала женщина в посте. - На что вышел водитель и выкинул нас из салона автобуса. Во время того, как летел мой старший ребенок, он сломал от падения себе нос. Прошу очевидцев откликнуться.

Этим случаем тут же заинтересовались сотрудники полиции. Инспекторы ГИБДД опросили водителя и кондуктора, которые работали в день, когда случился инцидент – 15 февраля. к слову, сама потерпевшая в двух разных пабликах написала разные даты конфликта – 15 и 20 февраля.

- Информация об инциденте после беседы с водителем и кондуктором не подтвердилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. – Также выяснилось, что сигналов о происшествии, а также о получении подобных травм несовершеннолетними детьми, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» не поступало.

Побеседовать с самой потерпевшей сотрудникам полиции не удалось: женщина проигнорировала их просьбу связаться с ними. Более того, позже женщина попросила попросила удалить пост с сообщение об агрессивном водителе.

- Удалите пожалуйста пост про автобус и сломанный нос .Хотела навредить одному человеку. Пост выдумала, так как была пьяна. Простите меня, - написала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU