Еще 30 заложников освобождено из реабилитационных центров Новокузнецка

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-19T15:51:11+03:00

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В Новокузнецке из реабилитационных центров освобождены еще 30 человек, которых удерживали насильно. В общей сложности в 2019 году освобождены 80 человек, а в отношении пяти руководителей реабилитационных центров заведены уголовные дела.

В январе нынешнего года сотрудникам правоохранительных органов стало известно о том, что в реабилитационных центрах насильно удерживают людей. Из четырех таких центров освободили 50 человек, среди которые были подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Во время расследования уголовного дела стало известно еще о двух таких центрах, где также пациенты находились против своей воли. В этих заведения провели обыски и освободили около 30 человек.

- В ходе обысков из реабилитационных учреждений также изъяты специальная литература, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов, расписки о пожертвованиях, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - При этом освобожденные лица пояснили, что писали данные заявления под давлением и угрозой лишения пищи, сна.

Условия пребывания в реабилитационном центре оставляли желать лучшего: у пациентов забирали телефоны и паспорта, лечение не осуществлялось, а вместо него проводилось религиозное обучение. Пациенты же должны были вносить пожертвования – от 1,5 до 10 тысяч рублей. Примечательно, что в каждом центре был свой руководитель и по 2-3 его помощника.

- В настоящее время подозреваемыми по делу проходят пять руководителей реабилитационных центров, роль остальных служителей устанавливается, - сообщает пресс-служба ведомства. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU