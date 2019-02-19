Мстительный кемеровчанин сжег автомобиль своей экс-возлюбленной

СЕГОДНЯ 18:09 2019-02-19T18:09:50+03:00

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Расставаясь со своим когда-то любимым мужчиной, 27-летняя кемеровчанка и подумать не могла, что он решит ей отомстить. Обиженный экс-возлюбленный после расставания сжег ее автомобиль.

27-летняя кемеровчанка обратилась в полицию с заявлением о том, что около пяти часов утра неизвестный поджег ее автомобиль Toyota Auris. Сумма ущерба составила порядка 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что к поджогу причастен 32-летний бывший сожитель женщины. Как оказалось, незадолго до этого они расстались, а накануне случившегося мужчина узнал, что его экс-возлюбленная встречается с другим молодым человеком. Он очень расстроился, обиделся и решил отомстить. Мужчина облил бензином и поджег автомобиль бывшей возлюбленной.

- Следователем отдела полиции «Южный» УМВД России по городу Кемерово в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU