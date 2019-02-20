2019-02-20T03:18:44+03:00
Общество

Клинику известной телеведущей из Кемерова оштрафовали на 100 тысяч рублей

Елена Малышева прокомментировала выявленные в ее медцентре нарушения
Екатерина РОМАНОВА
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Елена Малышева прокомментировала выявленные в ее медцентре нарушения. Фото: архив КП.Елена Малышева прокомментировала выявленные в ее медцентре нарушения. Фото: архив КП.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Одну из клиник уроженки Кузбасса, телеведущей Елены Малышевой арбитражный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей. Произошло это после того, как Роспотребнадзор выявил нарушения в московской клинике теледоктора.

ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» был оштрафован на 100 тысяч рублей после того, как в клинике был выявлен ряд нарушений. Так, оказалось, что в кабинете пластического хирурга не оказалось кушетки, шкафа для инструментов, стола для перевязок и весов. У самого же пластического хирурга не оказалось положенного стажа работы. Также выяснилось, что косметолог был оформлен не по трудовому договору, а по договору возмездного оказания услуг.

- Безусловно, все нарушения были сразу устранены, - прокомментировала «КП» Елена Малышева. - Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной. Штрафуются тысячи клиник! Когда нарушения не угрожают жизни пациентов - накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное. Я также думаю, что в нашей профессии нет мелочей. Все врачи, которые у нас работают - это врачи высочайшего класса. А это самое главное. Но, еще раз повторю, все замечания были устранены сразу. И сейчас к нам претензий нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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