Клинику известной телеведущей из Кемерова оштрафовали на 100 тысяч рублей
Одну из клиник уроженки Кузбасса, телеведущей Елены Малышевой арбитражный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей. Произошло это после того, как Роспотребнадзор выявил нарушения в московской клинике теледоктора.
ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» был оштрафован на 100 тысяч рублей после того, как в клинике был выявлен ряд нарушений. Так, оказалось, что в кабинете пластического хирурга не оказалось кушетки, шкафа для инструментов, стола для перевязок и весов. У самого же пластического хирурга не оказалось положенного стажа работы. Также выяснилось, что косметолог был оформлен не по трудовому договору, а по договору возмездного оказания услуг.
- Безусловно, все нарушения были сразу устранены, - прокомментировала «КП» Елена Малышева. - Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной. Штрафуются тысячи клиник! Когда нарушения не угрожают жизни пациентов - накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное. Я также думаю, что в нашей профессии нет мелочей. Все врачи, которые у нас работают - это врачи высочайшего класса. А это самое главное. Но, еще раз повторю, все замечания были устранены сразу. И сейчас к нам претензий нет.
ИСТОЧНИК KP.RU