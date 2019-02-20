Из-за вспышки кори кузбассовцев призывают делать прививки
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области призывают кузбассовцев сделать прививку от кори. Особенно актуально это для тех, кто собирается поехать за границу.
Как сообщает кузбасский Роспотребнадзор, в странах Европы отмечается беспрецедентный за последние 10 лет рост заболеваемости корью. Так, в 2018 году в Европе заболело корью порядка 82,6 тысячи человек. В 72 случаях заболевания закончились летальным исходом. Вспышки кори регистрируются в Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции, Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане. А на Украине ситуация и вовсе катастрофическая: в 2018 году здесь заболели корю более 53 тысяч человек. По данным, которые приводит Роспотребнадзор, с 28 декабря 2018 года до 1 февраля 2019 года корью заболели более 15 тысяч человек. Скорость распространения кори на Украине составляет примерно 400 случаев в сутки.
В России ситуация с корью более спокойная, несмотря на то, что в 2018 году увеличилось число завозов коревой инфекции из неблагополучных в этом плане стран. В сравнении с 2017 годом заболеваемость в России выросла в 3,5 раза. В 2018 году корью заболело более 2,5 тысяч человек, в том числе 1,4 тысячи детей.
- Обращаем внимание жителей Кемеровской области, не привитых против кори, не болевших корью, на необходимость при планировании поездок в Украину и другие неблагополучные по кори страны сделать прививку против этой инфекции, - обратились специалисты кузбасского Роспотребнадзора к жителям региона.
Сделать прививку можно бесплатно в любой медицинской организации по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU