Из-за вспышки кори кузбассовцев призывают делать прививки

СЕГОДНЯ 04:25 2019-02-20T04:26:46+03:00

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области призывают кузбассовцев сделать прививку от кори. Особенно актуально это для тех, кто собирается поехать за границу.

Как сообщает кузбасский Роспотребнадзор, в странах Европы отмечается беспрецедентный за последние 10 лет рост заболеваемости корью. Так, в 2018 году в Европе заболело корью порядка 82,6 тысячи человек. В 72 случаях заболевания закончились летальным исходом. Вспышки кори регистрируются в Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции, Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане. А на Украине ситуация и вовсе катастрофическая: в 2018 году здесь заболели корю более 53 тысяч человек. По данным, которые приводит Роспотребнадзор, с 28 декабря 2018 года до 1 февраля 2019 года корью заболели более 15 тысяч человек. Скорость распространения кори на Украине составляет примерно 400 случаев в сутки.

В России ситуация с корью более спокойная, несмотря на то, что в 2018 году увеличилось число завозов коревой инфекции из неблагополучных в этом плане стран. В сравнении с 2017 годом заболеваемость в России выросла в 3,5 раза. В 2018 году корью заболело более 2,5 тысяч человек, в том числе 1,4 тысячи детей.

- Обращаем внимание жителей Кемеровской области, не привитых против кори, не болевших корью, на необходимость при планировании поездок в Украину и другие неблагополучные по кори страны сделать прививку против этой инфекции, - обратились специалисты кузбасского Роспотребнадзора к жителям региона.

Сделать прививку можно бесплатно в любой медицинской организации по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU